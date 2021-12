Kate Middleton sempre più rossa: il colore che dà potere alla duchessa (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Che Kate Middleton sia la componente più amata della royal family non è più un mistero. Discreta, elegante, composta: da quando ha sposato il principe William nel 2011, la duchessa di Cambridge ottiene un successo mediatico dopo l’altro. Qualche scivolone ovviamente c’è stato (vi ricordate di tutte le volte che ha fatto come Marylin Monroe?) ma il consenso intorno a Kate è sempre altissimo. L’autorità è nel look Negli anni Kate Middleton ha acquisito potere: la regina Elisabetta ha iniziato ad affidarle compiti sempre più importanti e impegni di alto rango. Appuntamenti di cui si occupa sia da sola che insieme al marito William. Questo ha portato la duchessa ad avere una maggiore consapevolezza di sé, una sicurezza che ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Chesia la componente più amata della royal family non è più un mistero. Discreta, elegante, composta: da quando ha sposato il principe William nel 2011, ladi Cambridge ottiene un successo mediatico dopo l’altro. Qualche scivolone ovviamente c’è stato (vi ricordate di tutte le volte che ha fatto come Marylin Monroe?) ma il consenso intorno aaltissimo. L’autorità è nel look Negli anniha acquisito: la regina Elisabetta ha iniziato ad affidarle compitipiù importanti e impegni di alto rango. Appuntamenti di cui si occupa sia da sola che insieme al marito William. Questo ha portato laad avere una maggiore consapevolezza di sé, una sicurezza che ...

Advertising

SkyTG24 : Kate Middleton suona il piano in pubblico per la prima volta al concerto di Natale. VIDEO - bebeblogit : Kate Middleton: il soprannome della figlia Charlotte è adorabile - giancarlofelic1 : RT @stopconinomi: Io che faccio le valigie in pigiama e 200 fili di perle (perché casualmente le ho trovate e provate) mi faccio ridere da… - megumishibasaki : RT @VanityFairIt: Elegante, cool, chic: i suoi beauty look, senza mai andare sopra le righe. Eleggiamo Kate principessa del beauty-case and… - megumishibasaki : RT @VanityFairIt: La futura regina consorte ha il potere di tramutare in oro tutto ciò che tocca, persino nell’universo musicale: il brano… -