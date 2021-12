Il M’gladbach perde pezzi | dopo Ginter pronto un altro addio

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) La disastrosa situazione di classifica del Borussia Mönchengladbach sta avendo ripercussioni sul futuro del club. Diversi giocatori, in scadenza di contratto a giugno, stanno comunicando alla società di volersene andare al termine della stagione.la notizia di ieri dell’a giugno diora è stato Dennis Zakaria ad annunciare che questa sarà la sua ultima annata in maglia Borussia. Così come riportato da Fabrizio Romano lo svizzero non ha intenzione di rinnovare il proprio contratto e lascerà la squadra tedesca a parametro zero. Sul giocatore sarebbe forte l’interesse di Bayern Monaco, Barcellona, Juventus e due club inglesi, tutti in contatto con l’agente del giocatore. Nulla fin qui però è deciso e il futuro di Zakaria è tutto da stabilire. Thomas Cambiaso