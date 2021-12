Ibrahimovic | niente Pallone d’Oro svedese | il premio va a Forsberg

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Zlatanè certamente ancora oggi il giocatorepiù noto, che sta dimostrando di non avereda invidiare ai colleghi più giovani in quanto a grinta e determinazione. Essere il leader del Milan anche in questa stagione non è bastato però per conquistare il Guldbollen 2021, il. Il riconoscimento, che L'articolo

resta la soddisfazione di essere il recordman svedese e di avere una nuova stagione, almeno, per provare a vincerne un altro, visto che - come ha già detto in diverse occasioni - non ha ......che in carriera ne ha conquistati già 12, ma che era tornato alla vittoria l'anno scorso nel 2020 dopo ben 3 anni di assenza, complice anche l'avventura nei Los Angeles Galaxy,...Ibrahimovic Pallone d'Oro svedese Forsberg, il premio è stato assegnato al centrocampista del Lipsia, non all'attaccante del Milan, che ne ha vinti dodici.Ecco chi se l’è aggiudicato. Niente Guldbollen per Ibrahimovic. Per Kulusevski, invece, non è bastata la prima positiva annata alla Juve La stampa sportiva svedese, dunque, ha premiato il centrocampis ...