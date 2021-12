Grande Fratello Vip, Alex Belli scrive una lettere a Delia Duran, intanto lei querela Carlo Cuozzo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Messa da parte l'esperienza del Grande Fratello Vip 6, Alex Belli e Delia Duran sembrano essere più innamorati che mai. Tuttavia, pare che il reality non sia ancora uscito totalmente dalle loro vite. La showgirl venezuelana, infatti, entrerà come concorrente ufficiale nella casa più spiata d'Italia. Un'inversione di ruoli che non sembra preoccupare l'attore, che anzi dichiara tutto il suo amore alla moglie in una lunga lettera pubblicata sul settimanale Novella2000. E lei intanto, prima di lanciarsi nella nuova avventura, sta facendo i conti con il passato, che aveva portato scompiglio nella sua relazione: ha querelato Carlo Cuozzo, l'uomo misterio con cui era stata paparazzata quando Alex era ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Messa da parte l'esperienza delVip 6,sembrano essere più innamorati che mai. Tuttavia, pare che il reality non sia ancora uscito totalmente dalle loro vite. La showgirl venezuelana, infatti, entrerà come concorrente ufficiale nella casa più spiata d'Italia. Un'inversione di ruoli che non sembra preoccupare l'attore, che anzi dichiara tutto il suo amore alla moglie in una lunga lettera pubblicata sul settimanale Novella2000. E lei, prima di lanciarsi nella nuova avventura, sta facendo i conti con il passato, che aveva portato scompiglio nella sua relazione: hato, l'uomo misterio con cui era stata paparazzata quandoera ...

