Gli arbitri aprono alla svolta: pronto un canale tematico (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Un canale tematico, con trasmissioni a cadenza ancora da stabilire ma con anche tempistiche elastiche calibrate a seconda degli eventi, degli episodi: la svolta degli arbitri in video potrebbe ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Un, con trasmissioni a cadenza ancora da stabilire ma con anche tempistiche elastiche calibrate a seconda degli eventi, degli episodi: ladegliin video potrebbe ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli arbitri Gli arbitri aprono alla svolta: pronto un canale tematico ... perché nella mente dell'Aia, in tandem con la Federcalcio, c'è l'idea di creare uno spazio (inizialmente on - line) che apra il mondo arbitrale a quel mondo esterno che spesso gli arbitri li vede ...

Arbitri, c'è la svolta: un canale per spiegare gli episodi ... con il designatore Gianluca Rocchi che dovrebbe essere la persona più indicata a spiegare gli ... La svolta degli arbitri in video potrebbe avvenire già a metà gennaio

