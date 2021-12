FFP2 per adulti e bambini: come verificare che siano a norma e dove comprarle (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il termine FFP2 è ormai entrato a far parte della nostra quotidianità. Questa sigla, infatti, è collegata a quello che è lo strumento indispensabile alla nostra protezione perché fa riferimento alle mascherine da indossare per contrastare la diffusione del Coronavirus. Le mascherine FFP2 per adulti e per bambini sono dei dispositivi di protezione individuale regolamentati dalla norma EN 149:2001 + A:2009. Diventate obbligatorie per legge, e da indossare in determinati contesti, il loro uso con il nuovo decreto Natale si è esteso a tutti con effetto immediato. Scopriamo insieme quando indossarle, come verificare che siano a norma e dove acquistarle. ... Leggi su dilei (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il termineè ormai entrato a far parte della nostra quotidianità. Questa sigla, infatti, è collegata a quello che è lo strumento indispensabile alla nostra protezione perché fa riferimento alle mascherine da indossare per contrastare la diffusione del Coronavirus. Le mascherinepere persono dei dispositivi di protezione individuale regolamentati dallaEN 149:2001 + A:2009. Diventate obbligatorie per legge, e da indossare in determinati contesti, il loro uso con il nuovo decreto Natale si è esteso a tutti con effetto immediato. Scopriamo insieme quando indossarle,cheacquistarle. ...

adrianobiondi : Bianchi conferma: 10 gennaio si torna a scuola in presenza, no greenpass, no Ffp2 per alunni, no interventi straord… - petergomezblog : #FFP2: le mascherine più protettive diventano obbligatorie, ma senza prezzo calmierato. Costi moltiplicati per le f… - fattoquotidiano : Caos FFP2: le mascherine più protettive diventano obbligatorie, ma senza prezzo calmierato. Costi moltiplicati per… - chiara_amt : RT @martafana: In Portogallo, in farmacia, 5 Ffp2 costano 2,70€. Hanno anche hub tamponi gratis in giro per le città. Così per dire che il… - adrianamusella : @Cartabellotta Secondo lei,lamascherina ffp2 seusatasolo per qualcheora puo' essere riusata? -