Due cervi detenuti illegalmente a Termoli,tornano in Abruzzo

Una famiglia di Termoli deteneva illegalmente due cervi selvatici scoperti dai carabinieri di Termoli e condotti dalla squadra del Parco Nazionale della Maiella con la collaborazione dell'Anpana nel Centro di Recupero Fauna Selvatica di Popoli.

Liberati due cervi detenuti illegalmente in basso Molise Quando la collaborazione tra associazionismo e Forze dell'Ordine è quanto mai proficua. Queste le parole migliori per evidenziare l'operazione di salvataggio di due cervi illegalmente detenuti condotta pochi giorni fa dai Carabinieri Forestali della Stazione di Termoli in collaborazione con la squadra proveniente dal Parco Nazionale della Maiella, composta da ...

