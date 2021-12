Costa a La7: “Prezzo calmierato per le Ffp2? Credo proprio che ci sarà, giusto dare questo tipo di risposta” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Per il sottosegretario alla Salute Andrea Costa è possibile arrivare a un Prezzo calmierato per le mascherine Ffp2. A dirlo lo stesso Costa alla trasmissione Tagadà su La7. “Se ci sarà un Prezzo calmierato per le Ffp2, visto che è richiesto un maggiore utilizzo da parte di una scala più ampia della popolazione per svolgere attività più a rischio? Credo proprio di sì”, ha detto il sottosegretario, sottolineando che “è giusto dare questo tipo di risposta” visto che “di fatto le abbiamo imposto anche ai vaccinati”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Per il sottosegretario alla Salute Andreaè possibile arrivare a unper le mascherine. A dirlo lo stessoalla trasmissione Tagadà su La7. “Se ciunper le, visto che è richiesto un maggiore utilizzo da parte di una scala più ampia della popolazione per svolgere attività più a rischio?di sì”, ha detto il sottosegretario, sottolineando che “èdi” visto che “di fatto le abbiamo imposto anche ai vaccinati”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Costa: condizioni per esenzione da quarantene per chi ha booster

Lo ha chiarito il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa nel corso della trasmissione Tagadà su La7. Rispondendo ad una domanda sulle richieste delle Regioni sulla eliminazione delle quarantene

