Controlli dei Carabinieri lungo le vie dello shopping e stazioni metro 10 persone in manette

Si comunica, nel rispetto dei diritti dell'indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell'attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito che i Carabinieri del Gruppo di Roma, negli ultimi giorni, hanno arrestato 10 persone – un cittadino italiano e nove stranieri, tutti già conosciuti dalle forze dell'ordine – presunte responsabili, a vario titolo, di reati che vanno dal furto aggravato alla rapina. Gli arresti eseguiti sono l'esito di una serie di Controlli mirati al contrasto di ogni forma di illegalità ai danni delle attività commerciali, lungo le vie dello shopping e presso le fermate della ...

