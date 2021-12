Avete un'idea ma non i soldi? No problem. Guida al reward crowdfunding (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Volete realizzare un prodotto, ma non Avete il capitale per farlo? Avete avuto una nuova idea creativa, ma non ci sono case editrici che vogliano scommettere su di voi? Un’opzione da considerare può essere quella di finanziare la vostra idea con una campagna di crowdfunding. Mi riferisco a una campagna di crowdfunding di tipo “reward”, cioè una raccolta online che viene sostenuta da backer (sostenitori, appunto) interessati a pagare in anticipo e “su carta” per avere in cambio una ricompensa. Le ricompense variano da campagna a campagna, ma in genere si tratta della possibilità di avere il prodotto in anteprima rispetto alla sua distribuzione nei negozi, l’accesso a versioni uniche o deluxe non disponibili per il mercato retail, la possibilità di partecipare al ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Volete realizzare un prodotto, ma nonil capitale per farlo?avuto una nuovacreativa, ma non ci sono case editrici che vogliano scommettere su di voi? Un’opzione da considerare può essere quella di finanziare la vostracon una campagna di. Mi riferisco a una campagna didi tipo “”, cioè una raccolta online che viene sostenuta da backer (sostenitori, appunto) interessati a pagare in anticipo e “su carta” per avere in cambio una ricompensa. Le ricompense variano da campagna a campagna, ma in genere si tratta della possibilità di avere il prodotto in anteprima rispetto alla sua distribuzione nei negozi, l’accesso a versioni uniche o deluxe non disponibili per il mercato retail, la possibilità di partecipare al ...

Advertising

virginiacedron : RT @martyoshi: che voglia di ubriacarmi fino a collassare, non avete idea - AndThenWhoCares : RT @HuffPostItalia: Avete un'idea ma non i soldi? No problem. Guida al reward crowdfunding - HuffPostItalia : Avete un'idea ma non i soldi? No problem. Guida al reward crowdfunding - macbetheir : di cosa sia un sensory overload non avete idea. like siete neurotipici e privilegiati e son felice per voi ma credo… - formvla_ : domani effettuazione per sicurezza pre vigilia di capodanno del tampone e ho un'ansietta non avete idea -