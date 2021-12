Zhang Jindong rassicura i dipendenti | ' Saldati i debiti di Suning'

Advertising

Milano, 28 dicembre 2021 " La situazione finanziaria di Suning è migliorata. Ed è una buona notizia, ovviamente, anche per l'Inter . Lo ha confermato il grande capocon una lettera di fine anno ai dipendenti anche se questo non avrà grosse ripercussioni dirette sull'Inter, che ovviamente ha un bilancio a sé e continuerà a navigare con l'...PECHINO (Cina) - In occasione del 31° anniversario della nascita di Suning , il fondatore e presidente onorario del colosso cinese, padre del presidente dell' Inter Steven, ha voluto rassicurare tutti i suoi dipendenti riguardo lo stato di salute della sua azienda : dopo la crisi che ha messo a dura prova le ...Il colosso cinese sta meglio dal punto di vista finanziario, il debito si è dimezzato ma l’Inter continuerà con l’autofinanziamento: Zhang in Italia per la Supercoppa con la Juve ...Il padre di Steven Zhang, presidente dell'Inter, afferma che il colosso cinese è in ripresa dopo la crisi: "Abbiamo un patrimonio importante" ...