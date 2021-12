Viaggio nella testa dei No Vax. Non sono tutti uguali, si possono convincere (Di martedì 28 dicembre 2021) Le parole contano, è il mio mantra. Sbagliare le parole può creare dei danni. La premessa è opportuna giacché sento continuamente definire le persone non vaccinate con il termine ‘no vax’. Ma quelli che non si vaccinano non sono tutti uguali e accomunarli sotto una definizione unica, anche se apparentemente efficace, può non essere funzionale all’obiettivo di aiutare le persone a fare una scelta consapevole. Innanzitutto il termine ‘no vax’ evoca l’appartenenza a una scuola di pensiero politico, a una ideologia. Ma non per tutti è così. Ci sono persone che non si vaccinano perché hanno semplicemente paura di qualcosa che non conoscono, non sono adeguatamente istruite, non comprendono il linguaggio della scienza, si informano sui social con le relative distorsioni e ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 dicembre 2021) Le parole contano, è il mio mantra. Sbagliare le parole può creare dei danni. La premessa è opportuna giacché sento continuamente definire le persone non vaccinate con il termine ‘no vax’. Ma quelli che non si vaccinano none accomunarli sotto una definizione unica, anche se apparentemente efficace, può non essere funzionale all’obiettivo di aiutare le persone a fare una scelta consapevole. Innanzitutto il termine ‘no vax’ evoca l’appartenenza a una scuola di pensiero politico, a una ideologia. Ma non perè così. Cipersone che non si vaccinano perché hanno semplicemente paura di qualcosa che non conoscono, nonadeguatamente istruite, non comprendono il linguaggio della scienza, si informano sui social con le relative distorsioni e ...

