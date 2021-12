Variante Omicron, Andreoni: “Meno virulenta, ma 10 anni per diventare raffreddore’ (Di martedì 28 dicembre 2021) Sulla Variante Omicron “mi sembra che si stia consolidando l’idea che Omicron sia un pochino Meno virulenta rispetto alla Delta, considerando quante persone vanno in ospedale rispetto al numero dei casi. Va detto che per diventare un semplice raffreddore probabilmente ci metterà non Meno di 10 anni”. Lo afferma Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata, su Cusano Italia Tv. “Certo, se aumentano tanto i casi aumenteranno comunque anche i ricoveri. Preoccupa molto la trasmissibilità di questa Variante – sottolinea Andreoni – che è già dominante in Italia, considerando che dovrebbe aver superato il 50%. Sotto un aspetto puramente epidemiologico il fatto che il virus possa ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 dicembre 2021) Sulla“mi sembra che si stia consolidando l’idea chesia un pochinorispetto alla Delta, considerando quante persone vanno in ospedale rispetto al numero dei casi. Va detto che perun semplice raffreddore probabilmente ci metterà nondi 10”. Lo afferma Massimo, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata, su Cusano Italia Tv. “Certo, se aumentano tanto i casi aumenteranno comunque anche i ricoveri. Preoccupa molto la trasmissibilità di questa– sottolinea– che è già dominante in Italia, considerando che dovrebbe aver superato il 50%. Sotto un aspetto puramente epidemiologico il fatto che il virus possa ...

