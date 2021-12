Un truffatore di cripto arrestato in Tailandia per aver rubato 15mln$ alle vittime

(Di martedì 28 dicembre 2021) Si dice che il sospettato abbia collaborato con altri per rubare aignare attrso un falso schema divaluta Questo fine settimana, la Divisione per la soppressione del crimine della Thailandia haMana Jumuang pergestito uno schema divalute che ha visto leperdere i propri fondi tra il 2018 e il 2019. Sembrerebbe che il cinquantenne sia stato la mente dietro l'operazione di truffa. Ha ottenuto illegalmente più di 500 milioni di Baht (l'equivalente di quasi 15 milioni di dollari) prima di abbandonare gli investitori. Secondo un articolo del Bangkok Post, Jumuang aveva dei complici con i quali gestiva il piano. Si dice che abbia attirato le, sia locali che straniere, promettendo loro che avrebbero ...

