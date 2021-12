Ordinanza Giani, per accertare positività basta test rapido (Di martedì 28 dicembre 2021) In Toscana il tampone antigenico rapido sarà sufficiente per stabilire la positività al Covid senza ricorrere alla successiva verifica col tampone molecolare. Il test inoltre sarà valido anche per ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 dicembre 2021) In Toscana il tampone antigenicosarà sufficiente per stabilire laal Covid senza ricorrere alla successiva verifica col tampone molecolare. Ilinoltre sarà valido anche per ...

Advertising

rtl1025 : ?? In #Toscana il tampone antigenico rapido sarà sufficiente per stabilire la positività al #Covid senza ricorrere a… - EugenioGiani : Ho appena firmato una nuova ordinanza. - SkyTG24 : Toscana, ordinanza Giani: per accertare positività al #Covid19 basta il test rapido - VideoNewsTV : RT @BarbaraRaval: ORDINANZA REGIONE TOSCANA, non c'e' piu' bisogno del molecolare. Quarantena di 7gg per i vaccinati e 10 per i non vaccina… - Zampaglion : RT @BarbaraRaval: ORDINANZA REGIONE TOSCANA, non c'e' piu' bisogno del molecolare. Quarantena di 7gg per i vaccinati e 10 per i non vaccina… -