Omicron si prende l'Europa: boom contagi, in Francia 180mila (Di martedì 28 dicembre 2021) Fino a due o tre volte più contagiosa della variante Delta, ma meno grave, almeno stando agli studi più recenti condotti dall’Imperial College di Londra e dall’Università di Edimburgo, Omicron dilaga in Europa. E riesce a eludere i vaccini, infettando anche persone immunizzate. I primi giorni dopo le feste di Natale registrano casi record in molti paesi di Europa, come la Francia con 180.000 contagi nelle ultime 24 ore e l’Inghilterra che ne ha quasi 130mila. Anche il Portogallo riporta infezioni da record, nonostante nonostante un alto percentuale di popolazione vaccinata, e l’Italia, che ha raggiunto i 78mila casi giornalieri, mai così tanti dall’inizio della pandemia. La Scandinavia è tra le regioni europee che sta affrontando una rapida ascesa dei contagi. La ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 dicembre 2021) Fino a due o tre volte piùosa della variante Delta, ma meno grave, almeno stando agli studi più recenti condotti dall’Imperial College di Londra e dall’Università di Edimburgo,dilaga in. E riesce a eludere i vaccini, infettando anche persone immunizzate. I primi giorni dopo le feste di Natale registrano casi record in molti paesi di, come lacon 180.000nelle ultime 24 ore e l’Inghilterra che ne ha quasi 130mila. Anche il Portogallo riporta infezioni da record, nonostante nonostante un alto percentuale di popolazione vaccinata, e l’Italia, che ha raggiunto i 78mila casi giornalieri, mai così tanti dall’inizio della pandemia. La Scandinavia è tra le regioni europee che sta affrontando una rapida ascesa dei. La ...

Advertising

HuffPostItalia : Omicron si prende l'Europa: boom contagi, in Francia 180mila - morry74 : Omicron si prende l'Europa: boom contagi, in Francia 180mila - Controcorrentv : Bentornati a #Controcorrente! Mentre la #Omicron prende il sopravvento, ci si chiede se è davvero più leggera e se… - iofausto : tradotto i vaccinati seminano il virus tra vaccinati..... la mia perversione direbbe: chiudiamo i non vaccinati e l… - ElVengadorDelF5 : RT @HuffPostItalia: Omicron si prende l'Europa: boom contagi, in Francia 180mila -