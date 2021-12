(Di martedì 28 dicembre 2021), a causa di un infarto. IldiArmandomuore a 52 anni, quasi un anno dopo il Pibe de Oro.viveva da sempre a Napoli, nella zona Flegrea, a Monte di Procida. Il decesso è avvenuto alle 11.50 ed è deceduto nella sua abitazione, sul posto i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso.era nato, come il, A Lanus il 1969. Anche lui ha giocato a calcio, facendo l’esordio nell’Argentinos Juniors ed era nel giro delle nazionali giovanili argentine. Nel 1987, su pressione del Pibe de Oro, fu comprato dal Napoli che lo girò all’Ascoli in prestito. Nelle Marche esperienza deludente: 13 partite, tra cui ...

E' morto Hugo Maradona, fratello di Diego Maradona. Hugo, il minore dei fratelli, era rimasto a vivere a Napoli ed è scomparso stanotte per una crisi cardiaca a 52 anni nella sua casa a Monte di Procida, a Monte di Procida, in provincia di Napoli, ed è morto nella sua abitazione dove i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Qualche mese fa di Hugo si era parlato per una sua ... È morto Hugo Maradona, fratello di Diego. La scomparsa è avvenuta oggi, a distanza di poco più di un anno dalla dipartita del Pibe de Oro.