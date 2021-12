Meraviglie 2022 | tutto quello che c’è da sapere sul programma di Alberto Angela

Leggi su tpi

(Di martedì 28 dicembre 2021): anticipazioni, quante puntate e streaming Dopo l’evento natalizio di Stanotte a Napoli,torna su Rai 1 con le nuove puntate di– La Penisola dei tesori, serie dedicata ai patrimoni Unesco in Italia e che arriva alla sua quarta edizione. Ogni puntata andrà in onda il martedì sera alle ore 21,20. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni Ilè costruito perché ogni puntata si articoli in tre diverse tappe, ciascuna ambientata in una zona diversa del Paese (Nord, Centro, Sud) e con una diversa caratterizzazione storica. Anche in questa stagione sono previste 4 puntate, in onda il martedì sera. Tra le tappe delle varie puntate le Ville Vesuviane del Miglio d’Oro, la Sicilia, la Liguria, la Lombardia, le Isole ...