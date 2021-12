Maradona | è morto a 52 anni Hugo | era il fratello di Diego

(Di martedì 28 dicembre 2021)minore diArmando. Si è spento nella sua casa questa mattina, l’arresto cardiaco non ha lasciato scampo. “El Turco” così veniva chiamato… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it.

Hugo, il fratello minore di Diego Armando, muore stroncato da un infarto un anno dopo la scomparsa del Pibe de Oro. Come se fosse una maledizione, anche Hugo ègiovanissimo: aveva appena 52 anni. - - VITA IN ITALIA - Hugo ...Hugoera noto anche ai tifosi del Napoli e agli ultras . Più volte aveva assistito alle partite del Napoli in curva ed era ben conosciuto dagli ultrà azzurri. 'Diego mi manca molto, mi ...Hugo Maradona, questa mattina è morto il fratello di Diego Armando, purtroppo è stato colpito da un arresto cardiaco proprio nella sua abitazione, a circa una nno dalla morte del fratello avvenuta il ...A poco più di un anno dalla morte del fratello maggiore Diego, oggi è scomparso Hugo Maradona, 52 anni, colto da una crisi cardiaca nella sua casa a Monte di ...