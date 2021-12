Lobby: Brescia, sì Commissione a pdl, il 10/1 in Aula (Di martedì 28 dicembre 2021) "Si è concluso l'esame in Commissione della proposta di legge che regolamenta l'attività di Lobbying. La Commissione, infatti, ha approvato oggi, senza voti contrari, il mandato alla relatrice ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 dicembre 2021) "Si è concluso l'esame indella proposta di legge che regolamenta l'attività diing. La, infatti, ha approvato oggi, senza voti contrari, il mandato alla relatrice ...

Advertising

zazoomblog : Lobby: Brescia (M5S) ok commissione a pdl il 10 gennaio in aula - #Lobby: #Brescia #(M5S) #commissione - TV7Benevento : Lobby: Brescia (M5S), 'ok commissione a pdl, il 10 gennaio in aula'... -