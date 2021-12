I cinquant’anni di Sergi Barjuan

Leggi su glieroidelcalcio

Ha esordito nella stagione 1993-'94, quella dell'ultima Liga vinta da Cruijff alla guida del Barça. Tornerà ad essere campione di Spagna con un altro tecnico olandese, Van Gaal. In mezzo la Coppa Coppe con Bobby Robson e altri titoli. Coetaneo di Pep Guardiola, compie, tecnico dei blaugrana ad interim tra Koeman e Xavi. Oltre trecentocinquanta partite nella Liga, anche con la maglia dell'Atletico Madrid. Ha inoltre conquistato la Supercoppa Uefa. In Champions League 42 presenze: la prima il 24 novembre 1993, l'ultima il 1° maggio 2002, contro il Real. Catalano anche lui come Pep e Xavi.