Fisco | Int | su uso banche dati per lotta ad evasione coinvolgere intermediari abilitati

(Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic. (Labitalia) - "Nel quadro della giustaall'fiscale è sicuramente di grande supporto la gestione dei milioni dicontenuti nelle fatture elettroniche e l'interoperabilità dellefiscali, su tale problematica si ritiene che sia necessario un confronto costante, attraverso un apposito tavolo tecnico, tra l'Autorità garante della privacy, l'Agenzia delle Entrate e le rappresentanze deglifiscali, figure professionali indispensabili per l' intermediazione deidigitali fiscali tra contribuente e amministrazione fiscale, ma anche fondamentali per la gestione della tutela della privacy". E' quanto scrive il presidente dell'Istituto nazionale tributaristi (Int), Riccardo Alemanno, anche in ...

