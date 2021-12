Enrico Brignano torna in tv con “Un’ora sola vi vorrei”

(Di martedì 28 dicembre 2021) ROMA – L’attore comico romano(foto) stasera sarà su Raidue per il suo ritorno in tv con il varietà “vi”. La trasmissione avrà inizio alle ore 21:20. Tra gli ospiti di questa prima puntata ci sarà anche Federico Zampaglione dei Tiromancino, che spiega: “Suonerò tre canzoni live con una fantastica orchestra. Si parlerà anche del tour. Non perdetelo!”. L'articolo L'Opinionista.

