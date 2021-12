È morto Hugo Maradona | il fratello di Diego aveva 52 anni

(Di martedì 28 dicembre 2021) Il decesso è avvenuto per arresto cardiaco nella sua residenza in provincia di Napoli. Da calciatoregiocato nelle fila dell'Ascoli

Gazzetta_it : Morto Hugo Maradona, fratello di Diego. Aveva 52 anni - Corriere : Morto a Napoli Hugo Maradona, il fratello di Diego. Aveva 52 anni - ciropellegrino : È morto Hugo #Maradona, era il fratello di Diego. Il decesso avvenuto in casa, arresto cardiaco - MomentiCalcio : È morto #HugoMaradona stroncato da un infarto: il fratello di #Diego aveva giocato anche nell’Ascoli - mariali94316534 : E' morto Hugo Maradona, fratello di Diego aveva 52 anni -

Paola Morra è la moglie diMaradona , il fratello di Diego Armando Maradona,a soli 52 anni.Maradona, esattamente come il fratello Diego scomparso un anno fa, aveva costruito la propria vita a Napoli. Dopo essersi trasferito definitivamente a Napoli per dedicarsi ...L'articolo Chi eraMaradona, il fratello di Diegoper arresto cardiaco proviene da True ...Hugo Maradona, fratello di Diego Armando è morto questa mattina per arresto cardiaco all’età di 52 anni L’uomo, che vive in provincia di Napoli nella zona Flegrea a Monte di Procida, è deceduto nella ...Un dramma dopo l'altro per la famiglia Maradona. Ad un anno e poco più dalla morte di Diego Armando, questa mattina si è spento Hugo, fratello del Pibe de Oro. Anche lui ...