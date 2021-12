Cosa c'è di nuovo in Rkomi a Sanremo (Di martedì 28 dicembre 2021) La prima volta che ho visto Rkomi avevamo entrambi poco meno di 18 anni. Genesi di Rkomi (tra certezze non accertate e incognite) Eravamo nello stesso studio di registrazione, circondati da massimo una decina di persone. I miei amici di Genova, che erano anche i suoi amici di Genova e che negli anni hanno imparato a farsi conoscere come facenti parte del periodo più disruptive della storia recente del rap italiano, erano molto carichi («Sta per arrivare un rapper fortissimo»). Per sentire per la prima volta la musica di Rkomi e, soprattutto, per parlare con lui la prima volta, però, ho dovuto aspettare circa tre anni. Che Rkomi fosse forte, che fosse anch’egli disruptive, era una sorta di assioma: nessuno doveva dimostrarlo, tantomeno lui. Negli anni mi è poi capitato di intervistarlo o incontrarlo diverse volte; per ... Leggi su gqitalia (Di martedì 28 dicembre 2021) La prima volta che ho vistoavevamo entrambi poco meno di 18 anni. Genesi di(tra certezze non accertate e incognite) Eravamo nello stesso studio di registrazione, circondati da massimo una decina di persone. I miei amici di Genova, che erano anche i suoi amici di Genova e che negli anni hanno imparato a farsi conoscere come facenti parte del periodo più disruptive della storia recente del rap italiano, erano molto carichi («Sta per arrivare un rapper fortissimo»). Per sentire per la prima volta la musica die, soprattutto, per parlare con lui la prima volta, però, ho dovuto aspettare circa tre anni. Chefosse forte, che fosse anch’egli disruptive, era una sorta di assioma: nessuno doveva dimostrarlo, tantomeno lui. Negli anni mi è poi capitato di intervistarlo o incontrarlo diverse volte; per ...

Advertising

Giorgiolaporta : Se #Draghi sale al #Quirinale, #Brunetta è il nuovo Premier. E chi dice che non ci possa restare fino a fine legisl… - Corriere : ?? Approvato il nuovo decreto: ecco cosa prevede per green pass, mascherine e tamponi - 1GROSSI : RT @FmMosca: 'FATE QUALSIASI COSA MA NON IL VACCINO' RESISTERE Mentre vorrebbero l’obbligo, decine di migliaia di vaccinati sono in coda pe… - alice_ARP_ : @Giotherockk Sinceramente non so se e come usciranno dalla cazzata che hanno fatto con il green pass. O restituiran… - GiuseppeValsec1 : RT @FmMosca: 'FATE QUALSIASI COSA MA NON IL VACCINO' RESISTERE Mentre vorrebbero l’obbligo, decine di migliaia di vaccinati sono in coda pe… -