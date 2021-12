Advertising

CalcioNews24 : Calciomercato #Bologna: il #Tottenham piomba su un centrocampista - sportli26181512 : Torino, non solo il Bologna: anche un'altra squadra è interessata a Verdi: Simone Verdi è uno dei giocatori che è s… - LALAZIOMIA : LIVE Calciomercato: Insigne verso Toronto. Lazio su Hudson-Odoi. Bologna, idea Mitrovic - Gazzetta - MCalcioNews : Calciomercato, occhio Bologna: il Tottenham di Conte ha messo gli occhi su Svanberg #bologna #tottenham #svanberg… - ilcirotano : LIVE Calciomercato: Lazio su Hudson-Odoi. Bologna, idea Mitrovic - -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Bologna

ASCOLTA: il Tottenham ha messo gli occhi su Mattias Svanberg. È una richiesta del tecnico Antonio Conte Ildovrò difendersi dagli attacchi del Tottenham in vista del mercato. Il ...Commenta per primo Simone Verdi è uno dei giocatori che è stato inserito dal Torino nella lista dei possibili partenti a gennaio. Tra le squadre interessate al numero 24 c'è ilma i felsinei non sono gli unici ad aver posato i propri occhi sul trequartista. Verdi piace anche al Monza : resta però da capire se il giocatore accetterà il trasferimento in serie B, seppur ...Il Bologna attende con ansia il mercato di gennaio, ma le aspettative dei tifosi potrebbero non vedersi soddisfatte. Infatti, secondo quanto riportato in un documento interno analizzato da Il Fatto Qu ...I dirigenti dell'Inter sono pronti all'assalto per il difensore centrale brasiliano: si ragiona su un possibile scambio ...