Alex Belli si sfoga dopo il confronto con Soleil: “Volevano un confronto di odio e cattiverie” (Di martedì 28 dicembre 2021) Pensavate che la soap Chimica Artistica: Non è un Game fosse andata in pausa per le feste? Illusi. Ieri Alex Belli ha fatto un’apparizione come la signora di Medjugorje ed ha nuovamente parlato con la sua amica telepatica, altruistica, d’opera. I due si sono scambiati qualche battutina, Soleil Sorge ha lanciato delle shade velate, ma Alex ha ribadito più volte di voler un gran bene alla gieffina. Subito dopo la fine della puntata però il ‘Man’ si è sfogato su Twitter ed ha parlato a chi voleva (o si aspettava) un confronto pieno di rabbia. “Mi dispiace per chi vuole risposte con odio!! Ma io risponderò sempre con Amore, perché questo è quello che sono! E in un mondo che vuole scontro e cattiveria, che vuole confronti con livore, andrò ... Leggi su biccy (Di martedì 28 dicembre 2021) Pensavate che la soap Chimica Artistica: Non è un Game fosse andata in pausa per le feste? Illusi. Ieriha fatto un’apparizione come la signora di Medjugorje ed ha nuovamente parlato con la sua amica telepatica, altruistica, d’opera. I due si sono scambiati qualche battutina,Sorge ha lanciato delle shade velate, maha ribadito più volte di voler un gran bene alla gieffina. Subitola fine della puntata però il ‘Man’ si èto su Twitter ed ha parlato a chi voleva (o si aspettava) unpieno di rabbia. “Mi dispiace per chi vuole risposte con!! Ma io risponderò sempre con Amore, perché questo è quello che sono! E in un mondo che vuole scontro e cattiveria, che vuole confronti con livore, andrò ...

