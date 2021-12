Zola | «i cinque cambi sono un privilegio per i ricchi»

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Il Corriere dello Sport, a firma Antonio Giordano, intervista Gianfranco. Del calcio moderno dice: «Che iuna risorsa per i, perché andatelo a spiegare ai club medi-piccoli che ci: questiprivilegi per chi ha organici extra-large. E’ vero, le coppe e le partite ravvicinate appartengono alle grandi, ma comunque poter disporre d’una rosa abbondante è un aiuto rilevante. E quanto alle novità tattiche, su qualcuna si è un po’ romanzato: la costruzione dal basso è apprezzabile, dimostra autorevolezza e padronanza del palleggio, però si può anche fare altro, per esempio evitare la pressione andando oltre la prima linea. Invece, a volte, si tende a demonizzare, come riflettevo con Fulvio ...

