Viaggi in auto - 10 imprese epiche e storiche - FOTO GALLERY (Di lunedì 27 dicembre 2021) Oltre alla Dakar e al Camel Trophy, sfide ufficiali più dure e celebri di sempre, sfogliando gli annali di storia dell'automobile si scoprono o riscoprono altre imprese incredibili, nelle quali l'uomo motorizzato ha deciso di esplorare, raggiungere e valicare i limiti del suo connubio con le quattro ruote. Quale momento migliore, se non quello delle festività natalizie, per rinfrescarci la memoria con i 10 Viaggi più epici mai effettuati al volante? Tantissimi chilometri. Da Nino Cirani che, tra le altre, ha Viaggiato dall'Alaska alla Terra del Fuoco, fino a chi - ben più comodamente, ma non senza rischi - ha attraversato gli States da New York a Los Angeles senza badare ai limiti di velocità. Allacciate le cinture e tenetevi molto forte. I chilometri di Viaggio, qui, possono essere davvero tanti. Leggi su quattroruote (Di lunedì 27 dicembre 2021) Oltre alla Dakar e al Camel Trophy, sfide ufficiali più dure e celebri di sempre, sfogliando gli annali di storia dell'mobile si scoprono o riscoprono altreincredibili, nelle quali l'uomo motorizzato ha deciso di esplorare, raggiungere e valicare i limiti del suo connubio con le quattro ruote. Quale momento migliore, se non quello delle festività natalizie, per rinfrescarci la memoria con i 10più epici mai effettuati al volante? Tantissimi chilometri. Da Nino Cirani che, tra le altre, haato dall'Alaska alla Terra del Fuoco, fino a chi - ben più comodamente, ma non senza rischi - ha attraversato gli States da New York a Los Angeles senza badare ai limiti di velocità. Allacciate le cinture e tenetevi molto forte. I chilometri dio, qui, possono essere davvero tanti.

Advertising

CarloRo79403302 : @TuttoMercatoWeb In pratica, era quasi l'ingaggio che aveva chiesto al Napoli, 6 milioni netti. È evidente che ci s… - Musicismyplanet : @tinaloi15 @cora1cara Beh, una passeggiata di 114 km ! Magari in primavera è in estate sarà anche piacevole, ma in… - twiceklore : Non una (1) settimana fa l’università che dice che gli esami saranno solo in presenza così ho prenotato case libri… - AndreaD61425392 : Cmq Gian con il giusto interlocutore parla di tutto veramente,soprattutto della famiglia, quale solo case libri aut… - brubenasich : @AndreaOrlandosp @LaStampa Pretendere diritti, welfare, salari minimi a prescindere da imprese e imprenditori è com… -

Ultime Notizie dalla rete : Viaggi auto Snam, a Torino prima cella a idrogeno Italia con Sagat ... equivalenti a 1 milione di viaggi in auto sulla tratta Torino centro aeroporto. L'alimentazione della fuel cell tramite idrogeno e biometano consente l'ulteriore abbattimento di emissioni ...

Società Orticola Casalese: il programma Il garden club Società Orticola Casalese riprende l'attività con una serie di conferenze e viaggi. Di rilievo il viaggio sulla riviera francese alla visita di grandi giardini. E la sede degli ...auto ...

Viaggi lunghi in auto: come prepararsi QN Motori Mugello: cosa vedere e cosa fare in due o più giorni Dal cicloturismo tra i campi tinti di giallo, fino alla scoperta dei borghi medievali e dei luoghi del Liberty. Scopri cosa vedere e cosa fare nel Mugello ...

Tempo di vacanze. In auto con i figli: i consigli per viaggiare sicuri Non usare correttamente i sistemi di ritenuta, trasportare i bambini legati ai seggiolini con addosso la giacca o portare oggetti sciolti in macchina gli errori più comuni ...

... equivalenti a 1 milione diinsulla tratta Torino centro aeroporto. L'alimentazione della fuel cell tramite idrogeno e biometano consente l'ulteriore abbattimento di emissioni ...Il garden club Società Orticola Casalese riprende l'attività con una serie di conferenze e. Di rilievo il viaggio sulla riviera francese alla visita di grandi giardini. E la sede degli ......Dal cicloturismo tra i campi tinti di giallo, fino alla scoperta dei borghi medievali e dei luoghi del Liberty. Scopri cosa vedere e cosa fare nel Mugello ...Non usare correttamente i sistemi di ritenuta, trasportare i bambini legati ai seggiolini con addosso la giacca o portare oggetti sciolti in macchina gli errori più comuni ...