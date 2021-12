Sprint di fine anno per la manovra di Draghi. Il tour de force alla Camera (Di lunedì 27 dicembre 2021) Rush di fine anno per la manovra da 32 miliardi, la prima targata Mario Draghi. Dopo il disco verde nella notte al Senato, lo scorso 23 dicembre, con 215 voti favorevoli e 16 contrari, è partita la discussione generale in commissione bilancio della Camera con l’illustrazione del provvedimento da parte della relatrice Daniela Torto (M5S). Obiettivo chiudere i giochi prima di Capodanno, pena l’esercizio provvisorio. Più nel dettaglio, l’esame dovrà concludersi entro il 28 dicembre, quando è già convocata l’aula di Montecitorio. A quanto si apprende prima dell’avvio dei lavori l’opposizione ha protestato per i tempi dei lavori che di fatto impediscono qualsiasi lavoro sugli emendamenti. Al termine dell’ufficio di presidenza che ha preceduto l’avvio dei lavori trova conferma la tabella di ... Leggi su formiche (Di lunedì 27 dicembre 2021) Rush diper lada 32 miliardi, la prima targata Mario. Dopo il disco verde nella notte al Senato, lo scorso 23 dicembre, con 215 voti favorevoli e 16 contrari, è partita la discussione generale in commissione bilancio dellacon l’illustrazione del provvedimento da parte della relatrice Daniela Torto (M5S). Obiettivo chiudere i giochi prima di Capod, pena l’esercizio provvisorio. Più nel dettaglio, l’esame dovrà concludersi entro il 28 dicembre, quando è già convocata l’aula di Montecitorio. A quanto si apprende prima dell’avvio dei lavori l’opposizione ha protestato per i tempi dei lavori che di fatto impediscono qualsiasi lavoro sugli emendamenti. Al termine dell’ufficio di presidenza che ha preceduto l’avvio dei lavori trova conferma la tabella di ...

