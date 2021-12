Sileri: “Revisione della quarantena? Non è il momento, meglio tra due settimane. Omicron oltre il 50-60% del virus circolante” (Di lunedì 27 dicembre 2021) “È verosimile che la variante Omicron sia oltre il 50-60% di tutto il virus che in questo momento circola nel nostro Paese. Per modalità di diffusione, perché contagia cinque volte tanto la Delta e la Delta plus, che erano le varianti precedentemente circolanti, capiamo bene che in una, massimo due settimane Omicron prenderà il sopravvento sulla popolazione positiva: questa sarà la variante con la quale dovremo confrontarci nelle prossime settimane”. Lo ha detto a Timeline, su Sky Tg24, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri che, in merito alla possibilità di una Revisione del periodo di quarantena, ha aggiunto: “È chiaro che sarà necessaria una Revisione della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) “È verosimile che la variantesiail 50-60% di tutto ilche in questocircola nel nostro Paese. Per modalità di diffusione, perché contagia cinque volte tanto la Delta e la Delta plus, che erano le varianti precedentemente circolanti, capiamo bene che in una, massimo dueprenderà il sopravvento sulla popolazione positiva: questa sarà la variante con la quale dovremo confrontarci nelle prossime”. Lo ha detto a Timeline, su Sky Tg24, il sottosegretario alla Salute Pierpaoloche, in merito alla possibilità di unadel periodo di, ha aggiunto: “È chiaro che sarà necessaria una...

