Sacchi sulla lotta scudetto | «L’Inter la favorita Milan? Ibra non può fare i miracoli»

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Arrigoha parlato di, soffermandosi anche sul momento delsessione di mercato invernale Arrigoha parlato a La Gazzetta dello Sport sulloin Serie A, soffermandosi poi su, Inter e Napoli. Le sue parole: INTER– «Se marcia così,. Ma ci sono molte incognitesua strada». INCOGNITE – «Prima di tutta la Champions. La doppia sfida contro il Liverpool porterà via molte energie fisiche e mentali. Di conseguenza, potrebbe perdere qualche punto in concomitanza con queste gare. Se superasse il turno contro il Liverpool, che sarebbe un’autentica impresa perché i Reds sono tra i migliori al mondo, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sacchi sulla

ASCOLTA Arrigoha parlato di lotta scudetto, soffermandosi anche sul momento del Milan esessione di mercato invernale Arrigoha parlato a La Gazzetta dello Sport sullo scudetto in Serie A, soffermandosi poi su Milan, Inter e Napoli. Le sue parole: INTER FAVORITA ...... ArrigoArrigoGazzetta dello sport fa il punto sul campionato, sulle favorite (Inter e Milan per lui) e anche sul momento del Napoli.Arrigo Sacchi a Gazzetta sulla Juventus: "Per la storia e per i valori individuali è una squadra di primissimo livello. Poi c’è stato un problema di ricambio ...Arrigo Sacchi ha parlato di lotta scudetto, soffermandosi anche sul momento del Milan e sulla sessione di mercato invernale Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha fatto il punto sul ...