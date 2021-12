Quirinale, il piano B per il Colle se non fossero eletti né Draghi né Berlusconi (Di lunedì 27 dicembre 2021) La partita del Quirinale ancora si gioca a bordo campo. Papabili e sponsor ancora sono in fase di “riscaldamento”, pronti ad entrare nel rettangolo di gioco per iniziare la vera competizione. Di certo, da quando Mario Draghi è uscito allo scoperto, si ritrova una strada verso il Colle con più ostacoli, avendo di traverso proprio la maggior parte dei partiti che lo vogliono incollato a Palazzo Chigi fino al 2023. Lo stesso Silvio Berlusconi ancora non sembra convinto sull’ufficializzare la sua corsa al Quirinale, nonostante il centrodestra giura di essere unito proprio sulla candidatura del leader di FI. A questo punto, ipotizzando di togliere dalla lista dei papabili sia Draghi, sia il Cavaliere, vediamo quali potrebbero essere i contendenti all’ambita prima carica dello Stato. Pier ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 27 dicembre 2021) La partita delancora si gioca a bordo campo. Papabili e sponsor ancora sono in fase di “riscaldamento”, pronti ad entrare nel rettangolo di gioco per iniziare la vera competizione. Di certo, da quando Marioè uscito allo scoperto, si ritrova una strada verso ilcon più ostacoli, avendo di traverso proprio la maggior parte dei partiti che lo vogliono incollato a Palazzo Chigi fino al 2023. Lo stesso Silvioancora non sembra convinto sull’ufficializzare la sua corsa al, nonostante il centrodestra giura di essere unito proprio sulla candidatura del leader di FI. A questo punto, ipotizzando di togliere dalla lista dei papabili sia, sia il Cavaliere, vediamo quali potrebbero essere i contendenti all’ambita prima carica dello Stato. Pier ...

