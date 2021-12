"Profondo esaurimento...". Dove si trova Charlene di Monaco (Di lunedì 27 dicembre 2021) Mentre il principe Alberto parla di "Profondo esaurimento fisico ed emotivo", dal Principato arriva l'indiscrezione sulla sua possibile sostituzione Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 dicembre 2021) Mentre il principe Alberto parla di "fisico ed emotivo", dal Principato arriva l'indiscrezione sulla sua possibile sostituzione

Advertising

infoitcultura : Charlene di Monaco, 'profondo esaurimento': fuga di notizie dalla clinica, come è costretta ad alimentarsi - ParliamoDiNews : Charlene di Monaco, `profondo esaurimento`: fuga di notizie dalla clinica, come è costretta ad alimentarsi – Libero… - Roseinfiore : RT @FrancoScarsell2: Charlene di Monaco sta ancora male. La principessa triste,è ricoverata in Svizzera, in una clinica di lusso, affacciat… - MutiLeonilde : RT @FrancoScarsell2: Charlene di Monaco sta ancora male. La principessa triste,è ricoverata in Svizzera, in una clinica di lusso, affacciat… - FrancoScarsell2 : Charlene di Monaco sta ancora male. La principessa triste,è ricoverata in Svizzera, in una clinica di lusso, affacc… -