Omicidio Pesaro | 60enne uccisa a coltellate in casa | fermato marito

Una donna di 60 anni è stata uccisa ieri pomeriggio nell'appartamento dove viveva con il marito a Gradara, in provincia di Pesaro. Sul corpo della donna sono state trovate diverse ferite da arma da taglio. Le indagini dei carabinieri si sono concentrare sul marito 80enne della donna, che è poi stato fermato. Sono in corso le indagini della procura di Pesaro per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

