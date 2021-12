Norwich City – Arsenal | vittorie | sconfitte e precedenti

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Dopo essere rimasto imbattuto nelle prime cinque partite di Premier League contro l’tra il 1992 e il 1994 (1V, 4N), ilha perso 10 delle ultime 14 gare contro i Gunners nella competizione (1V, 3N). L’ha ottenuto la prima vittoria della stagione in Premier League nella partita d’andata contro il– solo due volte in precedenza ha vinto anche la gara di ritorno in Premier League contro questa avversaria (2004-05 e 2013-14). Ilè la squadra ad aver giocato più partite di Premier League a Santo Stefano senza mai vincere nell competizione (7 – 1N, 6P). Le Canaries hanno inoltre segnato un solo gol in sette di queste partite, con Gary Hooper contro il Fulham nel 2013-14. L’ha perso solo due delle 23 partite di Premier League a Santo Stefano ...

Advertising

CB_Ignoranza : Manchester City 6-3 Leicester Norwich 0-5 Arsenal Tottenham 3-0 Crystal Palace West Ham 2-3 Southampton 22 gol… - camiziani : RT @fgavazzoni: Leggendo gli articoli di testa di @Corriere e @repubblica mi stavo preoccupando: UK bloccata da Omicron? Poi chiamo i pare… - drsmoda : RT @fgavazzoni: Leggendo gli articoli di testa di @Corriere e @repubblica mi stavo preoccupando: UK bloccata da Omicron? Poi chiamo i pare… - Gilmerdo : RT @fgavazzoni: Leggendo gli articoli di testa di @Corriere e @repubblica mi stavo preoccupando: UK bloccata da Omicron? Poi chiamo i pare… - Maxxx54785910 : RT @fgavazzoni: Leggendo gli articoli di testa di @Corriere e @repubblica mi stavo preoccupando: UK bloccata da Omicron? Poi chiamo i pare… -

Ultime Notizie dalla rete : Norwich City

Al Villa Park è finita 1 - 3 e i Blues sono sempre a - 9 dal. Nelle altre partite di Santo ... l' Arsenal, passeggia e rifila la 'manità (5 - 0) al derelitto. Perde invece il West Ham, ...I Magpies, sconfitti in maniera pesante da Leicester, Liverpool e Manchestere ancora bloccati all'ultimo posto in classifica insieme al neopromossodifficilmente riusciranno a opporre ...Ancora un stop in Premier. Arsenal-Wolverhampton, in programma domani all'Emirates Stadium, è stata rinviata a causa del focolaio ...La Premier non si arrende alla nuova ondata di contagi che sta mettendo in ginocchio tutto il Regno Unito, ma il programma del campionato di calcio continua a subire variazioni, con partite rinviate e ...