Non ne posso più di certi tassisti romani! (Di lunedì 27 dicembre 2021) tassisti romani, se non ci foste bisognerebbe inventarvi. Ho preso mille taxi in vita mia, solo su tre corse ho avuto da ridire, tutte e tre le volte ero Roma. La prima anni fa, l’autista non scese per caricarmi il bagaglio, feci tutto io alla salita e alla discesa. La seconda l’anno scorso: tratta Termini-Parioli, la tassista mi aggiunse alla tariffa cinque euro di bagaglio dopo aver allungato la corsa di un paio di chilometri. La terza oggi, la peggiore. Arrivo a Termini, esco non da Piazza dei Cinquecento ma da via Marsala e mi dirigo alla fila dei taxi. Quello in testa parte subito, il secondo si mette in moto e viene verso di me. L’autista scende e apre il portabagagli: dentro ci sono cartacce bisunte, terra, sporcizia, bottiglie vuote.Mi siedo. “Ma lo senti ‘sto freddo? Fa freddo oh”. “Eh sì, andiamo in via delle Fresie”. “Via delle Fresie, e dove ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021)romani, se non ci foste bisognerebbe inventarvi. Ho preso mille taxi in vita mia, solo su tre corse ho avuto da ridire, tutte e tre le volte ero Roma. La prima anni fa, l’autista non scese per caricarmi il bagaglio, feci tutto io alla salita e alla discesa. La seconda l’anno scorso: tratta Termini-Parioli, la tassista mi aggiunse alla tariffa cinque euro di bagaglio dopo aver allungato la corsa di un paio di chilometri. La terza oggi, la peggiore. Arrivo a Termini, esco non da Piazza dei Cinquecento ma da via Marsala e mi dirigo alla fila dei taxi. Quello in testa parte subito, il secondo si mette in moto e viene verso di me. L’autista scende e apre il portabagagli: dentro ci sono cartacce bisunte, terra, sporcizia, bottiglie vuote.Mi siedo. “Ma lo senti ‘sto freddo? Fa freddo oh”. “Eh sì, andiamo in via delle Fresie”. “Via delle Fresie, e dove ...

Advertising

petergomezblog : Sarà perché ho fatto per tanti anni l’allenatore di minibasket, ma questo video non posso smettere di guardarlo. B… - vladiluxuria : Ricorderò l’arcivescovo anglicano sudafricano #desmondtutu per la sua lotta contro l’apartheid, contro l’AIDS e con… - tancredipalmeri : Premetto che per me il gol di Palomino è valido. Ma posso umilmente far notare che perde 1-4 con la Roma e fa un’i… - tildethings : @mindofannat91 mia madre mi ha appena detto che non andrò in america a fare l'anno all'estero perchè lei non vuole… - lucabussoletti : @gioveron Io con terza dose sono negativo in casa con tre positivi ma non posso isolarmi più di tanto per motivi di spazio. Reggeró? Boh -

Ultime Notizie dalla rete : Non posso Grande Fratello Vip, Soleil Sorge: ''Sophie Codegoni vuole farsi la storia a tutti i costi'' Poi lui se la prende, ma ammorba le persone ed è un modus operandi pesante, io non posso stare lì a prendermi tutte le sue insicurezze. Anche Sophie aveva lo stesso modo di fare, perché la sua ...

Provo a immedesimarmi in un complottista no vax: c'è una cospirazione sovranazionale? Posso uscire da questa constatazione, che mette in crisi l'impianto del mio discorso, affermando ... Leggi Anche Il pensiero magico si è impossessato della nostra epoca: non si spiegano altrimenti i ...

Milan, Kjaer: "Eriksen? A parole non posso descrivere quei momenti. E' stato istinto" TUTTO mercato WEB Libero - Dybala, i conti non tornano Su Libero: "I conti non tornano". Senza Ibrahimovic e Dybala Milan e Juve vanno il doppio. Lo svedese è il bomber di Pioli, ma con lui titolare la media punti passa da ...

Poi lui se la prende, ma ammorba le persone ed è un modus operandi pesante, iostare lì a prendermi tutte le sue insicurezze. Anche Sophie aveva lo stesso modo di fare, perché la sua ...uscire da questa constatazione, che mette in crisi l'impianto del mio discorso, affermando ... Leggi Anche Il pensiero magico si è impossessato della nostra epoca:si spiegano altrimenti i ...Su Libero: "I conti non tornano". Senza Ibrahimovic e Dybala Milan e Juve vanno il doppio. Lo svedese è il bomber di Pioli, ma con lui titolare la media punti passa da ...