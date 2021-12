Miriana Trevisan si lascia andare e limona con Biagio D’Anelli | “Ti voglio vedere anche fuori”

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Fin dalla sua entrata abbiamo capito tutti cheavrebbe fatto capitolare. La showgirl si è subito dimostrata interessata al coinquilino e i due hanno instaurato immediatamente una sorta di ‘chimica artistica’. Dopo giorni di massaggi altruistici, coccole sotto le coperte e bacetti, i due ieri sera hannoto come se non ci fosse un domani. Probabilmente i limoni sono scattatiper la paura di separarsi stasera, visto che entrambi sono in nomination. Galeotta è stata la festa di compleanno di Jessica Selassié, perchésulle note dei pezzi anni 80 italiani ha ceduto alle avance di. I due vipponi si sono baciati davanti a tutti eha confessato di ...

Al televoto ci sono Biagio D'Anelli,e la coppia Valeria Marini - Giacomo Urtis, che stanno partecipando come unico concorrente. Il pubblico da casa chi sceglierà per eliminarlo ...La storia d'amore nascente tra Biagio D'Anelli eal Grande Fratello Vip 2021 potrebbe morire sul nascere per via della possibile eliminazione di uno dei due concorrenti, tranne se il pubblico non deciderà di eliminare il duo Urtis - ...Spettacoli e Cultura - Baci, carezze e piumoni da cui i gieffini non si sono mai tirati indietro ma il gossipparo non si era mai lasciato andare veramente proprio perchè fidanzato. Il Natale però ha ...Miriana Trevisan e Biagio d'Anelli, Alessandro Basciano, Sophie Codegoni e Jessica Selassié: nuovi amori al Grande Fratello Vip 2021?