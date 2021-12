Meloni sulla ventilazione al chiuso: “È un’arma efficace” (Di lunedì 27 dicembre 2021) ROMA – Covid in Italia e ventilazione degli ambienti chiusi. “Da oltre un anno, Fratelli d’Italia propone l’aerazione meccanica controllata nelle scuole sul modello adottato da Fdi nella Regione Marche, ma il Governo non ci ha mai ascoltati e ha preferito misure inefficaci e spesso insensate, come gli inutili banchi a rotelle”, dice la presidente L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: La Lega chiede di tutelare la qualità dei prodotti made in Italy Giorgia Meloni contesta i provvedimenti del governo sul contenimento del Covid Fratelli d’Italia vuole conoscere le evidenze scientifiche e i dati alla base del Dpcm Giorgia Meloni vuole l’eliminazione del coprifuoco Niente coprifuoco alle ore 24, l’ira della Meloni ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 27 dicembre 2021) ROMA – Covid in Italia edegli ambienti chiusi. “Da oltre un anno, Fratelli d’Italia propone l’aerazione meccanica controllata nelle scuole sul modello adottato da Fdi nella Regione Marche, ma il Governo non ci ha mai ascoltati e ha preferito misure inefficaci e spesso insensate, come gli inutili banchi a rotelle”, dice la presidente L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: La Lega chiede di tutelare la qualità dei prodotti made in Italy Giorgiacontesta i provvedimenti del governo sul contenimento del Covid Fratelli d’Italia vuole conoscere le evidenze scientifiche e i dati alla base del Dpcm Giorgiavuole l’eliminazione del coprifuoco Niente coprifuoco alle ore 24, l’ira della...

