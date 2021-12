"Indipendence day", una rodomontata patriottarda condotta con apprezzabile piglio (Di lunedì 27 dicembre 2021) INDEPENDENCE DAY Italia 1, ore 21.20. Con Will Smith, Bill Pullman e Jeff Goldblum. Regia di Roland Emmerich. Produzione USA 1996. Durata: 2 ore e 24 minuiti LA TRAMA Collocato all'incirca all'inizio del nuovo secolo. E' in atto un'invasione aliena. Oggetti volanti non identificati coprono il cielo. Vengono per distruggere. Trattare con loro è impensabile Per fortuna gli USA hanno un presidente "duro" (è presentato come eroe della guerra nel Golfo ) che guida la riscossa. Battuti nei cieli gli extraterrestri vengono definitivamente eliminati quando un pugno di coraggiosi entra nella nave- madre e la sabota. PERCHÈ VEDERLO Perchè è sì una rodomontata patriottarda, spesso incredibile (come nel sabotaggio finale) però condotta con apprezzabile piglio dal tedesco Emmerich (il crucco più ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) INDEPENDENCE DAY Italia 1, ore 21.20. Con Will Smith, Bill Pullman e Jeff Goldblum. Regia di Roland Emmerich. Produzione USA 1996. Durata: 2 ore e 24 minuiti LA TRAMA Collocato all'incirca all'inizio del nuovo secolo. E' in atto un'invasione aliena. Oggetti volanti non identificati coprono il cielo. Vengono per distruggere. Trattare con loro è impensabile Per fortuna gli USA hanno un presidente "duro" (è presentato come eroe della guerra nel Golfo ) che guida la riscossa. Battuti nei cieli gli extraterrestri vengono definitivamente eliminati quando un pugno di coraggiosi entra nella nave- madre e la sabota. PERCHÈ VEDERLO Perchè è sì una, spesso incredibile (come nel sabotaggio finale) peròcondal tedesco Emmerich (il crucco più ...

Advertising

applefruit84 : Bene vado di indipendence day stasera, bene bene sono contenta. Almeno non mi sorbisco le coppie fake. No solex no… - MORGANA_ROSSY : @richy4658 @Miss_FrancyM Rimango fedele a 'Indipendence day'! Ciao Ricky serene Festività! ?????????? - St0neAnge1 : @iannetts70 Sì, è così, ma è una cosa che succedeva in Italia già con Indipendence Day con Smith. Quando il film p… - pantycat : @dariosci1 Veramente è il ballo per l’Indipendence Day. C’è scritto. -