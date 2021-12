I ghiacci sono più vulnerabili ai cambiamenti climatici del previsto | cosa potrebbe accadere molto presto

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Uno studio dimostra come la Calotta Glaciale Antartica Occidentale fosse in passato più estesa di quanto ci si aspettasse. La ricerca ha evidenziato latà deirispetto aipassati eaiutare a prevedere scenari futuri. Più di 15 milioni di anni fa, la parte occidentale della grande massa dio è stata particolarmente vulnerabile aidelle temperature. Il suo scioglimento ha contribuito all’innalzamento del livello del mare più di quanto ci si aspettasse prima di questo studio. La ricerca è stata condotta dall’Imperial College di Londra, con la partecipazione di ricercatori dell’Università di Siena nell’ambito dell’International Ocean Discovery Program (IODP) ed è stata pubblicata il 15 dicembre ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Accelera lo scioglimento dei ghiacciai dell'Himalaya, il cui ritmo è ormai 10 volte superiore a quello degli ultimi… - Carlotta_Lottie : RT @sarabrgrx: update: ho chiesto di nuovo perché non vorrei aver capito male e fosse solo una battuta di mio padre. la versione è proprio… - sarabrgrx : update: ho chiesto di nuovo perché non vorrei aver capito male e fosse solo una battuta di mio padre. la versione è… - Imperator_98 : RT @Agenzia_Ansa: Accelera lo scioglimento dei ghiacciai dell'Himalaya, il cui ritmo è ormai 10 volte superiore a quello degli ultimi secol… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Accelera lo scioglimento dei ghiacciai dell'Himalaya, il cui ritmo è ormai 10 volte superiore a quello degli ultimi secol… -

Ultime Notizie dalla rete : ghiacci sono

Thesocialpost.it

...sfruttando 100 chilometri di piste in uno dei panorami più belli delle Alpi e poi dormire tra i, senza ovviamente rinunciare ai comfort. A 2.750 metri di altezza, sul Ghiacciaio Presena,......sfruttando 100 chilometri di piste in uno dei panorami più belli delle Alpi e poi dormire tra i, senza ovviamente rinunciare ai comfort. A 2.750 metri di altezza, sul Ghiacciaio Presena,...godersi una giornata di sci sulla neve sfruttando 100 chilometri di piste in uno dei panorami più belli delle Alpi e poi dormire tra i ghiacci, senza ovviamente rinunciare ai comfort. A 2.750 metri di ...Il presidente dell’Allianz Trieste, Mario Ghiacci, è stato intervistato da Roberto Degrassi su “Il Piccolo” per fare il punto della situazione sulla stagione della ...