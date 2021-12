Guenda Goria si sposa, il ‘primo’ rito è in riva al mare e romantico: «Non lo sapevo» (Di lunedì 27 dicembre 2021) Guenda Goria sposa Mirko Gancitano e sceglie per la promessa un luogo molto romantico: una spiaggia di Santo Domingo. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo ha indossato l’abito bianco e ha camminato a piedi nudi sulla spiaggia per coronare il suo sogno d’amore con il fidanzato. Si tratta di un primo ‘matrimonio’, una sorta di rito in attesa di quello che avrà valore legale in Italia. Le nozze vere si celebreranno nel 2022. È stata tutta una sorpresa di Mirko Gancitano, come racconta la stessa Guenda Goria: «Io non sapevo niente. Un giorno mi ha portato in spiaggia, mi ha fatto trovare i vestiti bianchi e mentre partiva la nostra canzone, Dal verde di Calcutta. Mi ha sussurrato Fidati di me e…». Guenda Goria e la ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 27 dicembre 2021)Mirko Gancitano e sceglie per la promessa un luogo molto: una spiaggia di Santo Domingo. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo ha indossato l’abito bianco e ha camminato a piedi nudi sulla spiaggia per coronare il suo sogno d’amore con il fidanzato. Si tratta di un primo ‘matrimonio’, una sorta diin attesa di quello che avrà valore legale in Italia. Le nozze vere si celebreranno nel 2022. È stata tutta una sorpresa di Mirko Gancitano, come racconta la stessa: «Io nonniente. Un giorno mi ha portato in spiaggia, mi ha fatto trovare i vestiti bianchi e mentre partiva la nostra canzone, Dal verde di Calcutta. Mi ha sussurrato Fidati di me e…».e la ...

Advertising

Vittori48044829 : RT @occhio_notizie: Guenda Goria si sposa: il primo rito è romantico in riva al mare #guendagoria - occhio_notizie : Guenda Goria si sposa: il primo rito è romantico in riva al mare #guendagoria - FilippoCarmigna : Guenda Goria si sposa, il 'primo' rito è in riva al mare e romantico: «Non lo sapevo» - Foto - zazoomblog : Guenda Goria si sposa il primo rito è in riva al mare e romantico: Non lo sapevo - #Guenda #Goria #sposa #primo - zazoomblog : Guenda Goria si sposa: il favoloso Sì sulla spiaggia di Santo Domingo - #Guenda #Goria #sposa: #favoloso -