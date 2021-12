GF Vip | l’ex fidanzata di Biagio scrive a Miriana | «Non ti fidare | ti farà soffrire»

Leggi su vitadavips.myblog

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Il flirt traTrevisan eD’Anelli al Grande Fratello Vip sta facendo discutere. Sul settimanale Di Più Manuela Ferrera, exdell’opinionista televisivo ha volutore una lettera alRagazza di Non è la Rai per metterla in guardia. Ferrera, che è stata insieme aper circa un anno nel 2011, le