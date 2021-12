Entry list qualificazioni Australian Open 2022: 10 azzurri al via, c’è Cobolli (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’Entry list delle qualificazioni agli Australian Open 2022, Slam che aprirà la nuova stagione tennistica. Molti azzurri iscritti all’evento, ben 10, con Federico Gaio e Salvatore Caruso a rappresentare i primi due atleti per classifica; da attenzionare la partecipazione di Flavio Cobolli, ottimo interprete del movimento azzurro che verrà e attualmente affermatosi anche a livello Challenger. Grande attesa per comprendere il livello di gioco del giovane atleta romano. Presenti inoltre Alessandro Giannessi, Thomas Fabbiano, Gian Marco Moroni, Andrea Pellegrino, Lorenzo Giustino e Filippo Baldi. Di seguito la lista completa degli atleti presenti per le qualificazioni agli Australian Open ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’delleagli, Slam che aprirà la nuova stagione tennistica. Moltiiscritti all’evento, ben 10, con Federico Gaio e Salvatore Caruso a rappresentare i primi due atleti per classifica; da attenzionare la partecipazione di Flavio, ottimo interprete del movimento azzurro che verrà e attualmente affermatosi anche a livello Challenger. Grande attesa per comprendere il livello di gioco del giovane atleta romano. Presenti inoltre Alessandro Giannessi, Thomas Fabbiano, Gian Marco Moroni, Andrea Pellegrino, Lorenzo Giustino e Filippo Baldi. Di seguito laa completa degli atleti presenti per leagli...

