Enrico Nigiotti, in tour nei teatri italiani (Di lunedì 27 dicembre 2021) In partenza dal 12 gennaio le performance musicali di Enrico Nigiotti, nei teatri italiani. Nel tour del cantautore livornese sono previste sette date, dove il pubblico lo attende con entusiasmo. Il musicista riproporrà i testi noti tra cui "L'amore è", fino all'ultimo brano "Notti di luna". Enrico Nigiotti: un artista che emoziona il pubblico Nel tour italiano, Enrico Nigiotti salirà sul palco dei più importanti teatri della penisola e regalerà momenti magici ai suoi fans. Accompagneranno il cantautore: Fabiano Pagnozzi al pianoforte, cori e direzione musicale, Mattia Tedesco alle chitarre, Marco Fuliano alla batteria ed ai cori ed Antonio Galli al basso. I sette appuntamenti sono ...

