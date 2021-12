Decessi non vaccinati, Codacons pronto a denunciare Draghi per procurato allarme (Di lunedì 27 dicembre 2021) Gabriella Lax - Ad essere sotto accusa le dichiarazioni del premier secondo cui tre quarti dei Decessi sono di non vaccinati. Secondo il rapporto Iss i dati smentiscono le dichiarazioni. Leggi su studiocataldi (Di lunedì 27 dicembre 2021) Gabriella Lax - Ad essere sotto accusa le dichiarazioni del premier secondo cui tre quarti deisono di non. Secondo il rapporto Iss i dati smentiscono le dichiarazioni.

borghi_claudio : Dati di ieri sul tracciamento positivi regione Toscana. Unici due decessi registrati avevano 3 dosi. Rispetto alla… - corradoformigli : 1) Omicron ce lo dimostra senza più incertezze: i vaccini proteggono enormemente contro la malattia da Covid. Salgo… - RegioneER : #sanitaER #coronavirus L’aggiornamento: 121 pazienti in terapia intensiva (+8 rispetto a ieri), di cui il 73% non v… - alociN2323 : @erducaconte @Corriere 1. Anche il figlio ha provato a convincere il padre. 2. Non ho risposto perché è fuori luogo… - LambertiAnna2 : @GualcoGabriella In aggiunta al mio precedente twt, Wikipedia da questi numeri (coronavirus 19): GB… -