Consiglio comunale | Picariello lascia ‘Città Aperta’ | maggioranza compatta sul bilancio

Si è tenuta questa mattina a Palazzo Mosti (molti dei consiglieri erano collegati in remoto) l'ultimo Consiglio comunale del 2021. Assente il sindaco Clemente Mastella, la prima novità ha riguardato il rappresentante di opposizione, Antonio Picariello, che ha lasciato 'Città Aperta' per aderire al 'Gruppo Misto'. Una decisione che non sorprende, in virtù del fatto che Picariello una settimana fa, in occasione del voto alle provinciali, aveva dichiarato di aver deciso liberamente la propria preferenza, allontanandosi dal diktat della sua area partitica, pur garantendo a Palazzo Mosti opposizione al sindaco in carica. Per quanto riguarda la prova del voto, maggioranza compatta sull'approvazione dei ...

