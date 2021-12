Chiara Ferragni mostra i regali di Natale poi conferma la positività al Covid (con Fedez) (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il Natale in casa Ferragnez non è andato secondo i piani. Chiara Ferragni aveva organizzato una vacanza da sogno in montagna insieme al marito, ai figli e alla sua famiglia d’origine. L’hotel scelto era lo stesso che già li aveva accolti per le festività del 2019. Poco dopo essere arrivati a destinazione però Chiara e Fedez sono tornati a Milano. La secondogenita Vittoria è stata poco bene e, visto che già qualche settimana fa era stata ricoverata per dei problemi di salute, i due hanno deciso di rientrare in città per essere vicino agli ospedali. Come se non bastasse, una volta a casa, la coppia ha scoperto di essere positiva al Covid. Il 26 dicembre si sono sottoposti a un tampone molecolare e il 27 è arrivato l’esito. Natale in solitaria a Milano Se la tristezza per ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ilin casa Ferragnez non è andato secondo i piani.aveva organizzato una vacanza da sogno in montagna insieme al marito, ai figli e alla sua famiglia d’origine. L’hotel scelto era lo stesso che già li aveva accolti per le festività del 2019. Poco dopo essere arrivati a destinazione peròsono tornati a Milano. La secondogenita Vittoria è stata poco bene e, visto che già qualche settimana fa era stata ricoverata per dei problemi di salute, i due hanno deciso di rientrare in città per essere vicino agli ospedali. Come se non bastasse, una volta a casa, la coppia ha scoperto di essere positiva al. Il 26 dicembre si sono sottoposti a un tampone molecolare e il 27 è arrivato l’esito.in solitaria a Milano Se la tristezza per ...

