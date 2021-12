CES 2022 | dicono addio Microsoft | Intel | GM | Amazon e Google | come sarà quest’anno senza i Big?

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Il CESverrà segnato, ancora una volta, dall’asdi numerosi. A metterci lo zampino, ovviamente, il COVID e le paure/restrizioni ad esse collegate. L’elenco delle aziende assenti ad una delle fiere tecnologiche più importanti del mondo è sempre più ampio. CES di Las Vegas: nelfioccano gli assenti di lusso – 27122021 www.computermagazine.ituno spettacolo tecnologicoprotagonisti. Ebbene anche il CESdi Las Vegas non vedrà tra i partecipantidel calibro di, GM,. “Dopo aver esaminato gli ultimi dati sull’ambiente COVID in rapida evoluzione,ha deciso di non partecipare di persona al CES ...

I nuovi prodotti saranno esposti in occasione dell'imminentedi Las Vegas La tecnologia HDR10+ Gaming è stata presentata ufficialmente ad ottobre, ma i nuovi TV QLED di Samsung della serie ...Samsung starebbe per siglare un accordo da circa 2,5 miliardi di dollari con LG Display per la fornitura di pannelli LCD e OLED nel, ma i primi prodotti potrebbero non venire svelati alche si terrà a Las Vegas la prossima settimana. L'indiscrezione arriva da Korea JoongAng Daily , che ha potuto sentire un analista di KB Securities informato sul possibile accordo. ...LG Display mostrerà in occasione del CES 2022 nuove applicazioni per gli OLED trasparenti con quattro diverse soluzioni ...La tecnologia HDR10+ Gaming sarà supportata per la prima volta in alcuni televisori e monitor Samsung che l'azienda coreana metterà in mostra al CES di Las Vegas ...