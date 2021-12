Calcio: Zamparini operato d'urgenza, sue condizioni stabili (Di lunedì 27 dicembre 2021) L'ex presidente del Palermo, Maurizio Zamarini, è stato operato d'urgenza all'addome, alla vigilia di Natale, nell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Ottant'anni compiuti a giugno, ieri ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 27 dicembre 2021) L'ex presidente del Palermo, Maurizio Zamarini, è statod'all'addome, alla vigilia di Natale, nell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Ottant'anni compiuti a giugno, ieri ...

